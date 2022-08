Teď se vám podlomí kolena, dámy. Tohoto urostlého Portugalce budete moct potkat za pár dní v Česku

Ruben Rua míří do Prahy. Foto: Super.cz/Elite Model Look

Světové finále Elite Model Look se blíží. Prestižní událost, která se do naší země vrací po patnácti letech, láká osobnosti z módního světa, které jsou pojmem nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Super.cz se podařilo zjistit, které hvězdy se stanou mentory ženských a mužských odnoží soutěže. Budou jimi portugalský sexy model, moderátor a influencer Ruben Rua. Ten je již stálicí tohoto projektu a má na světových finále na starost mužské finalisty. Uhrančivého hřebce doplní slovenská topmodelka Michaela Kociánová, která se bude věnovat ženám. Má to logickou návaznost, neboť Michaela je již několik let ambasadorkou projektu Schwarzkopf Elite Model Look pro Slovensko.

Kromě toho měla na starost před pár lety coaching finalistek v čínské Šanghaji. „Jsem velmi hrdá, že mi byla opět svěřena tato možnost předat zkušenosti nové generaci kolegyň. Modelingu se věnuji profesionálně již 15 let a uvědomuji si, jak se tato profese mění. Čím dál tím víc je vzhled až sekundární, důležitá je komunikace s klienty a svojí mateřskou agenturou, nasazení, profesionalita, trpělivost, ale i sociální sítě, které jsou vaším druhým portfoliem. Velmi se těším na finálový galavečer, na který přiletí i 150 hostů z celého světa,“ řekla Super.cz Kociánová.

A kdo je Ruben Rua? Pětatřicetiletý rodák z portugalského Porta odstartoval svoji kariéru v roce 2005 na soutěži Elite Model Look. Předváděl pro módní značky, jako je Dolce & Gabbana, Valentino, Bottega Veneta, Gianfranco Ferré a Jean Paul Gaultier, fotil pro tituly jako Vanity Fair, Cosmopolitan, GQ, Men’s Health a Elle. Aktuálně Ruben působí jako moderátor a spisovatel ve své rodné zemi.

Během světových finále Elite Model Look působil Ruben jako modelingový kouč již osmkrát. Předává nastupující generaci rady, jak vystupovat jako tvář Elite Model Look, mentoruje finalisty během jejich modelingové cesty od momentu jejich uvítání až po aktivity během bootcampu a zprostředkovává jim také motivační rozhovory před samotným finále. „Je toho víc než jen vyučovat finalisty chůzi, přesně rozumím tomu, jak se cítí. Vím, co jim probíhá v myšlenkách - jejich pochybnosti, obavy a sny. Elite Model Look mi koluje v krvi a to, že jsem si ho prožil, mě k nim přibližuje ještě víc,“ říká Ruben Rua. ■