Do Prahy se slétnou módní hvězdy. Metropole po patnácti letech uvítá modelingovou událost číslo jedna

Elite Model Look po patnácti letech v Česku. Video: Elite World

Dva roky se finále Elite Model Look konalo bez diváků jen v online prostoru. Letos se velkolepá show vrací ke své původní podobě, a jak jsme již informovali, tak po patnácti letech se uskuteční v České republice. Světové finále nejprestižnější modelingové soutěže se bude konat v nádherných prostorách Španělského sálu Pražského hradu.

V minulých ročnících tohoto prestižního projektu zasedli do procovské lavice napříkad Quincy Jones, Azzedine Alaïa, Peter Lindbergh, Franca Sozzani, Jean Paul Gaultier ci Victoria Beckham. Je dost pravděpodobné, že i letos kvůli této události navštíví Prahu významné světové celebrity.

„Soustředění finalistů bude probíhat v hotelu Andaz Prague, kde fotografové, mentoři, vlasoví stylisté a vizážisté budou finalisty připravovat prostřednictvím série focení, natáčení videí, tréninků modelingové chůze a koučinku v oblasti sociálních médií,“ řekl Super.cz šéf produkce Jiří Zalabák.

Součástí finále bude prezentace všech finalistů ve spojení s hudbou a prezentací módních trendů.

„Velmi mě těší, že se světové finále vrací po patnácti letech do Prahy. Věřím, že je to i uznání toho, jak realizujeme naše národní finále Schwarzkopf Elite Model Look pro Českou a Slovenskou republiku již desítky let,“ uvedl Sáša Jány, který je s tímto projektem neodmyslitelně spjatý.

„Jsem rád, že mladé modelingové talenty mohou stejně jako Cindy Crawford, Lara Stone, Alessandra Ambrosio či Gisele Bündchen začít svoji kariéru ve spojení s touto nejúspěšnější platformou hledání nových tváří na světě,“ dodat Jány, který je objevitelem hvězd, jako jsou Linda Vojtová, Michaela Kociánová, Hana Jiříčková či Daniela Kociánová. ■