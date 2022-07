Expartner Moniky Bagárové nesmí do Česka: MMA bojovník se nemůže ani vídat s malou dcerkou

Monika Bagárová s dcerou a expartnerem Foto: Archiv M. Bagárové

Je to pár týdnů, co Monika Bagárová (28) promluvila o rozchodu. Vztah s otcem její dcery a profesionálním sportovcem sice skončil, ale Makhmud Muradov měl stále velmi dobrý důvod vracet se do Česka. Nebyly to pouze zápasy MMA, kterými se živí, ale v České republice má profesionální zápasník stále dceru Ruminku.

"Zjistili jsme, že nám vztah radost nedělá, je nám mnohem lépe bez sebe. Jediné, co je pro nás důležité, je Ruminka," svěřila se Super.cz zpěvačka poté, co přiznala rozpad vztahu. Setkání s dcerou bude nyní pro Makhmuda komplikované, neboť její expartner nemá povolení vstupu do země. „Budu zápasit v Abú Zabí, ve Francii mi zápas zrušili, nemám totiž vízum do Evropy, protože mi ho Česko zrušilo. Ani nevím proč. Že jsem prý nebezpečný pro republiku a veřejnost. Nechápu, odkud to vzali,“ svěřil se sportovec přezdívaný Mach deníku iSport.cz.

Bývalý partner porotkyně SuperStar Moniky Bagárové netuší, proč mu nebylo uděleno vízum. „Musel jsem opustit Prahu, Česko. Kde jsem žil jedenáct let. Nic jsem neporušil, žádný zákon, nic. Prostě nic. Ale co můžu dělat. Takový je život," dodal bojovník.

I když nebyl Muradov českým občanem, po svém vítězství vždy zvedal nad hlavu uzbeckou i českou vlajku. Cítil se tu částečně doma. Jak sám svěřil, Česko má rád, mimo jiné i proto, že má v zemi dceru. Jak reaguje na celou situaci Monika Bagárová se snažíme zjistit. ■