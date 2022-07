Bronzový účastník StarDance onemocněl i s manželkou covidem. Na péči o dvě malé děti neměli sílu

Tomáš Verner s manželkou Super.cz

Další vlna koronavirové nákazy se nevyhla ani Tomáši Vernerovi (36) a jeho manželce Tammy. Manželé prošli náročnějším průběhem nemoci. Vše pro ně bylo náročné, a to proto, že se starají o dva malé syny.

„Nebylo to jednoduché. Mám za sebou dvě očkování a tři covidy. Když jsme byli naposledy nemocní, tak jsem hledali azyl u mých rodičů. Byli jsem nepoužitelní, nechtěli jsme, aby to děti od nás chytli,“ prozradil nám Tomáš během našeho posledního setkání.

Nemocí si s manželkou prošli hned několikrát a doufá, že se vše nebude opakovat. „Kéž by už tohle období bylo za námi. Nechtěl bych, abychom se zase vrátili do nějakých opatření a já bych to měl mít potřetí a žena počtvrté," dodal sportovec. ■