Jeho děti budou mluvit minimálně dvěma jazyky. Vypadá to, že Vernerovi synové se budou učit i thajsky

„Držíme to doma v angličtině a češtině. Striktně oddělujeme ty dva jazyky. Thajštinu tam ještě moc netlačíme. Děti jsou prý velmi schopné rozumět více řečem, ale já si nejsem jistý, jestli by to nebylo na tak malou hlavičku moc,“ říká Tomáš.

Rodiče bývalé krasobruslařky mají sice kořeny v Thajsku, žijí ale v Kalifornii a mluví plynně anglicky. „Byla bych ráda, kdyby děti thajsky rozuměly, ale nemusí mluvit,“ říká Tammy. Pro rodilou Američanku s thajskými kořeny je samozřejmě důležité, aby její děti byly bilingvní. Přeje si, aby si její děti rozuměly s jejími rodiči. Thajština by byla jen bonusem. ■