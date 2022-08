Kdyby mohl, tak i kojí. Bývalý krasobruslař a účastník StarDance si rodičovství užívá: Mrkněte na jeho krásnou rodinku

Tomáš Verner je své manželce v péči o děti velkou oporou. Super.cz

„Všechno zvládáme dobře. Musím ale říct, že jsem si vybral skvělou manželku, protože dvě děti je velká synergie. Jedna plus jedna se nerovná dva, ale minimálně čtyři. Máme ale dva poklady a zatím to zvládáme,“ uvedl rozzářený otec, který je své manželce velkou oporou. „Tomáš je extrémně nápomocný. Občas si jde hrát ven s Tomíkem, na procházku, mění plenky, v tom je opravdu velmi dobrý. Občas koupe. Je to vážně skvělé,“ řekla nám v rozhovoru Tammy.

Nepouštím se do kojení, ale jinak mi není nic cizí. Chci být součástí oblékání, přebalování, čtení pohádek. Přijde mi to jako skvělá věc. Přes den někde pobíhám a pak večer rád strávím s dětmi. Ten menší to zatím ještě tolik nepotřebuje, ale ten větší má přečtené všechny klasické české pohádky,“ doplnil informaci o provozu mladé rodiny bývalý krasobruslař.

"Cesty se omezují pracovními povinnostmi. Když můžeme, navštěvujeme moje rodiče na jihu Čech na čerstvém vzduchu,“ říká Tomáš Verner, který zatím dovolenou v zahraničí kvůli práci a malým dětem neplánuje. ■