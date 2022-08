Návrat plný nahoty: Budete koukat, co nafotila Beyoncé (40) do přebalu nové desky

Zpěvačka překvapila svou odvahou při focení. Profimedia.cz

Tomu se říká comeback se vším všudy! Poté, co zpěvačka Beyoncé (40) překvapila odvážným snímkem z přebalu jejího nového alba Renaissance, nechala nahlédnout i do jeho obsahu a fanoušci se mají skutečně na co těšit. Její nové snímky jsou totiž zřejmě to nejodvážnější, co kdy v životě nafotila.