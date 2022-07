Shakiře hrozí až osm let za mříženi a stamilionová pokuta: Co provedla?

Shakira čelí obvinění z krácení daní. Profimedia.cz

Shakira je obviněna z vyhýbání se placení daní v letech 2012 – 2014, kdy pobývala s Piquém v Barceloně, kde hraje fotbal. Zpěvačka přitom již zaplatila peníze, které měla uhradit do státní kasy, a to plus úroky, které činily v přepočtu okolo 88 milionů korun. Shakira proto obvinění z krácení daní odmítla, stejně jako mimosoudní dohodu, jež by zahrnovala její přiznání provinění. Ona pochybení popírá.

V obžalobě mimo jiné stojí: „Shakira – celým jménem Shakira Mebarak Ripoll - je obviněna z předstírání života v zahraničí, aby se vyhnula placení daní.“

Žalobci pro ni však požadují přísný trest ve výši 560 milionů korun pokuty u barcelonského soudu. Podle nich byl údajný daňový podvod vyčíslen na více než 350 milionů korun. Zpěvačce by přitom ve Španělsku hrozilo až osm let vězení, pokud by byla z údajného podvodu shledána vinnou. ■