Sandra Pogodová jako divoženka: Milovnice otužování se koupala nahá v lesním potoce

Sandra Pogodová Foto: se svolením S. Pogodové

Herečka Sandra Pogodová (47) tráví letošní léto v Čechách. Oblíbená herečka, která je v každé situaci pozitivně naladěná, si v poslední době doslova zamilovala otužování. To si naplno užívala v lesním potoce, což dokazují fotky bez plavek, na kterých se zvěčnila.

“Říkám to pořád, otužování je veselý sport. Se špatnou náladou lézt do ledové vody nezvládnete. Taky je to báječný prostředek, jak zůstat v přítomnosti,” sdělila Super.cz herečka, které dělala společnost fenka Anička.

“Když si totiž vlezete třeba do studeného lesního potoka, máte co dělat, aby vám neumrzly kotníky a nemyslíte na nic jiného. Ideální je, když u toho není nikdo cizí a nemusíte si brát plavky. To je potom koupání jako v ráji,” dozvěděli jsme se dále. Během prázdnin Sandra nejen výletuje po Čechách, ale také pracuje.

“Rozjíždím svůj vlastní YouTube kanál, kam budu dávat videa o seberozvoji a seberealizaci. Bude to o úhlu pohledu na život. Taky jsem tohle léto začala jezdit s přednáškou Úhel pohledu. Je to ryze na duchovní téma. Od srpna zkouším muzikál s hity Olympicu Okno mé lásky v Divadle Broadway, kde hraji matku a také si zahraji pošťačku v muzikálu Trhák na letní scéně Občanské plovárny,” dodala závěrem. ■