Jennifer Aniston strávila dovolenou hned se třemi slavnými kolegy! Jde s některým z nich o něco víc?

Jennifer Aniston se svým kamarádem Jasonem Batemamem Profimedia.cz

Od rozchodu s manželem Justinem Therouxem v roce 2017 se vedle Jennifer Aniston (53) oficiálně neobjevil žádný další muž. O to překvapivější byla nyní její dovolená na Bahamách, kterou strávila hned se třemi pány. A ve všech případech jde o známá jména.

Představitelka Rachel z Přátel relaxovala na karibských ostrovech se Seanem Hayesem, Jasonem Batemanem a populárním moderátorem Jimmym Kimmelem. Zatímco prvního zmiňovaného si určitě dobře vybaví všichni, co sledovali například sitcom Will & Grace, Jason proslul pro změnu seriály Arrested Development či Ozark. Jimmyho pak jistě není potřeba představovat, jeho talk show Jimmy Kimmel Live! patří k tomu nejsledovanějšímu, co americké televize nabízejí.

Herecká partička se ovšem už ve středu z dovolené vrátila soukromým letadlem a fotografové ji zvěčnili na letišti v Los Angeles. Herečka se pak ještě se všemi vřele rozloučila objetím, zřejmě se ale jednalo o čistě přátelskou dovolenou.

Kimmel je ženatý s Molly McNearney a mají spolu dvě děti. Jason má za ženu dceru zpěváka Paula Anky Amandu, která byla součástí osazenstva i s jejich dvěma dcerami. O osobním životě Seana se toho však moc neví, proto se léta spekuluje o jeho orientaci. ■