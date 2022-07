K výročí sebevraždy DJ Loutky nám jeho sestra řekla o děsné rodinné tragédii. Poslal šlechetný vzkaz

DJ Loutka se 18. srpna 2018 oběsil. Foto: soukromý archiv N. Skondrojani

Jeho o deset let mladší sestra Nikola Skondrojani (45) nám povyprávěla o tragédiích, které postihly rodinu. Vydalo by to na drama, ovšem těžko uvěřitelné. „Zavolala mi to druhý den ráno kamarádka, která si přečetla o smrti Míši na internetu a nechtěla, abych se to dověděla touhle cestou. Já si myslela, že je to novinářská kachna,“ řekla Super.cz.

Nevěřila, že jde o skutečnost, protože ji nikdo nekontaktoval, coby jedinou příbuznou. Šílenější to bylo ještě o fakt, že spáchal sebevraždu, jako jejich maminka (†57) v roce 2006. O smrti DJ Loutky se psalo, prý se oběsil kvůli nešťastné lásce.

„Do hlavy mu nikdo neviděl a jeho pohnutky neznal. Na to už nikdy nepřijdeme, odnesl si to sebou,“ komentuje odchod bratra. Každopádně se po dvou letech vyšetřování našel dopis v mailu Maudrovy pošty, který měl adresáta, ale odeslal ho sám sobě.

„Z něho jasně vyplynulo, že už nechce žít. Vyšetřování prakticky na sto procent potvrdilo sebevraždu.“ Legenda taneční scény se přitom rozhodla skoncovat se životem v bytě bývalé přítelkyně... Údajně si tam šel pro nějaké své věci.

Sestra Nikola teď plní poslední bratrovo přání. Draží sbírku 1400 vinylů shromážděných během celé kariéry. Výtěžek z ní bude věnován na dětskou onkologii tak, jak chtěl a uvedl v dopise na rozloučenou. Proč se dražba (www.djloutka-aukce.cz) koná až s dvouletou prodlevou?

„Mohla za to nejen covidová situace, ale také vážné onemocnění našeho táty. Ten se rozhodl pro stejný odchod z tohoto světa jako naše máma. Také se zastřelil,“ vylíčila Super.cz děsivou rodinnou story Nikola.

Máma dvou synů (Michal 22 a Martin 14) si přitom od lékařů už třikrát vyslechla onkologickou diagnózu! Není divu, že šlechetné poslední přání Michala ráda plní, byť nejde o závěť, takže by sbírka byla předmětem dědického řízení.

„On byl dýdžej, já o deset let mladší, muzikálová tanečnice, takže naše životy byly hodně rozdílné. Mohla bych si sice desky ponechat jako dědictví po bráchovi, ale nejen že by mi nebyly k ničemu, hlavně respektuji Míšanovo poslední přání.

Přesto si nechávám jednu jedinou desku od anglické skupiny Duran Duran, jeho srdcovku. Jako malá jsem je ‚musela‘ poslouchat v našem společném pokojíčku, až se dostali i do mého srdce,“ řekla Super.cz na závěr Nikola Skondrojani. ■