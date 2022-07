Tahle těla by obdivovali i starověcí faraoni: Po Natálii Kočendové bude bojovat v Egyptě o světový titul tato kočka

Taťána Makarenko Super.cz

Egypt je pro Taťánu Makarenko (32) znamením největšího světového úspěchu její soutěže krásy Miss Czech Republic. V březnu si její "královna" Natálie Kočendová odtamtud odvezla titul Top Model of The World.

"Byla jsem za to velmi šťastná, protože to bylo naše první světové vítězství. Jen mě mrzelo, že jsem tam nemohla být s ní. Ale do Egypta jsem jezdila velmi často na dovolenou a mám na něj krásné vzpomínky i z té doby," řekla Super.cz Táňa, když jsem se potkali na výstavě Tutanchamon, která je věnována starobylým předmětům z doby tohoto faraona.

"Musím se přiznat, že mám, co se týče Egypta, ještě rest. Nikdy jsem nebyla na pyramidách, tak doufám, že se mi podaří se tam opět vypravit. Minimálně s další naší královnou, Karolínou Syroťukovou, která tam pojede soutěžit letos v září," svěřila. ■