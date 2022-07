Tady něžnosti neberou konce: Jessica Biel předvedla dokonalé pozadí v bikinách. Justin Timberlake je z ní i po 15 letech paf!

Romantickým projevům se nebrání ani v přítomnosti jiných lidí. Profimedia.cz

Jeden z nejvíce sexy párů světového šoubyznysu Justin Timberlake (41) a Jessica Biel (40) si našli pár dní volna ve svém nabitém programu a vyrazili na dovolenou. Tentokrát to u nich podobně jako u řady dalších celebrit vyhrál ostrov Sardinie, kde si užívají nejen pláží a restaurací podávajících převážně mořské plody, ale i soukromí na jachtě, kde se uchylují k neustálým něžnostem. Projevům lásky se ovšem nebrání ani jinde.

Sympatická dvojice, která se dala dohromady už začátkem roku 2007 a do manželství vstoupila o pět let později také v Itálii, a to v resortu Borgo Egnazia ve městě Fasano, má dva syny – sedmiletého Silase a dvouletého Phinease. Ti ovšem na palubě jachty, kterou si pronajali, vidět nebyli.

Okouzlující hvězda snímků Když si Chuck bral Larryho, Iluzionista nebo Na sv. Valentýna, která se ovšem proslavila rolí v seriálu Sedmé nebe, v němž začala hrát ve svých čtrnácti, se pyšní senzační postavou, kterou ještě podtrhla v bikinách s leopardním vzorem. Není divu, že se jí Justin ani po tolika společných letech nemůže nabažit. Podívejte, jak krásně spolu během dovolené cukrovali. ■