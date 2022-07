První slova o svatební noci: Karlos Vémola a jeho novomanželka Lela Ceterová makali v apartmá za 14 tisíc na miminku

Lela Ceterová a Karlos Terminátor Vémola Super.cz

Karlos Terminátor Vémola (37) a Lela Ceterová (33) mají za sebou první svatební noc. Jak vypadala? Jen pár hodin před ní Karlos Super.cz prozradil, že se bude pracovat na miminku. "Svatební noc bude na našem nejoblíbenějším místě, tam kde jsme se seznámili, a to na Žižkovské věži," řekla Super.cz Lela.

Luxusní apartmá 66 metrů nad zemí je vyšlo na 14500 korun. "Po každém vítězném zápase se rodí další dítě a dnes jsme spolu pět let, bude velká svatební noc. Jako že se Terminátor jmenuju, tak to budou minimálně dvojčata," řekl Super.cz Karlos.

Svatba byla přesně podle jejich představ. "Bylo to krásné, přesně takhle jsem si to vysnila. Bylo to nádherné," prozradila nám Lela Ceterová.

Karlos viděl nevěstu až u oltáře. Přál si, aby měla šaty honosné a s velkým výstřihem. "Splnila to do puntíku. Mám nádhernou ženu," usmíval se zápasník MMA.

Lela si přála vypadat jako princezna, i proto zvolila korunku na hlavě. "Měla jsem celý život nějakou představu, abych na svatbě vypadala jako princezna. Dopadlo to geniálně. Krásnější šaty jsem si přát nemohla," dodala. ■