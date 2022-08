Covid opadá, těla nabývají: Dva roky strávil Xindl X s rodinou na Kanárech a rapidně zhubnul. Jak to má s váhou teď?

Xindl X

Zpěvák Ondřej Ládek alias Xindl X měl štěstí v neštěstí, celou dobu pandemie, tedy skoro dvacet čtyři měsíců trávil na Kanárských ostrovech. „Původně jsme odjeli na týden, ale zůstali jsme tam dva roky, protože tady byla situace taková, jaká byla. Tam se mohlo chodit normálně do školy, a když už si tam děti zvykly, tak jsme je nechtěli vytrhávat z kolektivu ,“ svěřil se Super.cz.

Teď už je ale situace jiná a zpěvák zatím neplánuje, že by s rodinou začal na těchto nádherných ostrovech žít natrvalo. „Teďka by bylo přece jenom škoda, když je teď možnost tady zase tolik hrát, se od té ČR distancovat, tak si chceme užívat krás Česka," prozradil zpěvák.

Na rozdíl od většiny lidí v průběhu lockdownu zhubl, a to dvacet kilo. Drží si stále svoji váhu? „Jak vidíš, covid opadá, těla zase nabývají, ono se říká, že kamera ti přidává 5 kilo a už jsem byl na dvou natáčeních, takže deset kilo zpátky,“ vtipkoval během rozhovoru Xindl X, a to před natáčením show Máme rádi Česko. A jelikož byl takovou dobu ve Španělsku, rozhodli jsme se také proklepnout jeho španělštinu. Jak si s tím poradil? To se dozvíte v našem video rozhovoru. ■