Divadlo pro kamarády a média? Pompézní svatba Karlose Terminátora Vémoly a Lely Ceterové byla jen na oko!

Karlos si jako oddávajícího vybral herce Jiřího Krampola (84). Má to ale háček. Ten nemá oprávnění oddávat. Navíc během obřadu, který Super.cz vysílalo živě, nedošlo k podpisům novomanželů ani svědků, nebyla přítomna matrikářka. Navíc je Krampol neoslovoval jejich občanskými jmény tedy Karel Vémola a Lenka Ceterová.

Co na to Karlos? "Svatba je platná. Určitě. Jirka Krampol je legenda. Dalo mu to hodně práce, aby měl šerpu, aby se akreditoval a mohl nás oddat. Musel na tom zapracovat a za to jsem mu hrozně vděčnej. Svatba je platná," řekl Super.cz Vémola.

"Slíbil mi, že už nikoho jiného oddávat nebude. Pro mě je to největší událost v životě a já jsem za to Jirkovi do smrti vděčný," dodal Vémola, který se ale nestihl zřejmě na společné verzi domluvit s Krampolem.

Ten totiž kápnul božskou. "Bylo to jen divadlo, nemám žádné oprávnění oddávat,“ řekl Blesku Krampol s tím, že i odznak na krku byl atrapou.

Podle informací Super.cz se vzali Karlos a Lela před pár dny na úřadě. Manželi tak oficiálně opravdu jsou. ■