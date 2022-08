Už brzy vleze do chomoutu: Zpěvák Albert Černý promluvil o chystané svatbě s půvabnou topmodelkou

Albert Černý s Barborou Podzimkovou Michaela Feuereislová

Bude to rok, co se loni v srpnu zpěvák Albert Černý (33) se svou přítelkyní Barborou Podzimkovou, zasnoubili. Žádost o ruku přišla na exotické dovolené na Kostarice. Účastník televizní show Tvoje tvář má známý hlas a frontman kapely Lake Malawi se v rozhovoru pro Super.cz rozpovídal nejen o tom, co ho během léta pracovně čeká, ale také jak probíhá plánování svatby s úspěšnou českou topmodelkou.

Alberte, ty jsi teď hodně cestoval a všimla jsem si, že jsi vášnivý surfař. Kde si všude byl chytat vlny?

„Nejvíc jsem si oblíbil Portugalsko, jezdíme tam s dodávkou, kterou jsme si vlastnoručně předělali. Na naši zásnubní cestě jsme byli na Kostarice a před několika lety na Havaji. Dovolená bez vln nám už nedává smysl.“

Co tě čeká v nejbližší době pracovně, budou to letní koncerty?

„Právě vychází náš nový singl, který je zrovna o surfování a jmenuje se Mermaid Surf Club. Je to duet s anglickou zpěvačkou Abi F. Jones. Je to taková typická letní písnička, ale má prvky R'n'B a dokonce rapu. A nejbližší vystoupení mě čeká s Chrisem Kaufmanem a Karlovarským symfonickým orchestrem v Karlových Varech. Projekt se jmenuje House Classics Orchestra.“

Jak bude vypadat koncert, půjde o něco speciálního?

„Zazpívat si se symfonickým orchestrem je vždycky zážitek. Jednou jsem takhle zpíval s Markétou Irglovou. Když mě Chris oslovil, věděl jsem, že to bude výjimečná událost. Na koncertech Lake Malawi covery neuslyšíte, ale do Varů jsme si připravili největší housové hity upravené pro symfoňák, bude to jízda! Daft Punk, Swedish House Mafia a další! Chris nám udělal super remix Spinningu. Díky němu teď zjišťuju, jak mě taneční hudba baví!

Vedle koncertů, co dalšího během léta plánuješ?

„O prázdninách budeme s Jeronýmem dokončovat desku Lake Malawi, která vyjde na konci září. Chystáme na podzim velký koncert v Praze, kde album pokřtíme.

S přítelkyní Barborou Podzimkovou jste se v loňském roce zasnoubili, jak probíhá plánování svatby?

„Můžu prozradit dvě věci: Bude to v září v Praze, ale spíš v rodinném kruhu. A budeme mít cimbálovku, odmalička mám rád folklorní hudbu a myslím, že budeme všichni dojatí...Snad Bára řekne ano.“ ■