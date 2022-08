60 let od natočení epického válečného velkofilmu. Ve snímku zazářil Richard Burton i mladý Sean Connery

Richard Burton ve filmu Nejdelší den Profimedia.cz

Historický velkofilm Nejdelší den (1962) je skutečnou lahůdkou pro všechny filmové fanoušky i nadšence zabývající se druhou světovou válkou. Věděli jste, že od jeho premiéry uplyne letos na podzim 60 let? K českým divákům se tento hollywoodský blockbuster dostal s velkým zpožděním – poprvé se u nás promítal 6. června 1994, nikoli však v kinech, nýbrž rovnou v televizi.

Datum jeho uvedení bylo zvoleno záměrně, protože celý svět si tehdy připomínal 50. výročí Operace Overlord, která představovala významný mezník v průběhu druhé světové války.

Přestože datum zahájení operace bylo stanoveno už na 5. června, kvůli nepřízni počasí se o den odložilo. 6. června 1944 tak odstartovalo na pobřeží Normandie vylodění Spojenců, které vešlo do historie jako Den D nebo také Nejdelší den. Do útoku tehdy nastoupily 3 miliony mužů, 11 tisíc letadel a 4 tisíce lodí – největší armáda, jakou kdy svět viděl.

Defilé zvučných jmen

Velkolepá válečná podívaná natočená podle předlohy Cornelia Ryana podává komplexní obrázek slavného vylodění. Na přitažlivosti filmu má lví podíl i celá plejáda hereckých hvězd, například Sean Connery (✝90), Henry Fonda (✝77), Richard Burton (✝58), John Wayne (✝72), Robert Mitchum (✝79), Rod Steiger (✝77), Bourvil (✝53), Gerd Fröbe (✝75) či Curd Jürgens (✝66).

Zajímavostí snímku je také to, že všechny postavy v něm mluví svým vlastním jazykem (anglicky, francouzsky nebo německy). To v amerických filmech nebylo do té doby zvykem. Nejdelší den se ale vyhýbá používání nacistických stereotypů a většina německých postav je vyobrazena jako lidské bytosti. Nezazní zde ani nacistický pozdrav Sieg Heil!

Producent Darryl F. Zanuck zaplatil autorovi knihy Corneliu Ryanovi za práva na zfilmování 175 tisíc dolarů. Režie se ujalo několik tvůrců: Kenneth C. Annakin měl na starosti britské a francouzské exteriéry, Andrew Marton americké exteriéry, Bernhard Wicki německé scény, Gerd Oswald točil seskok parašutistů a některé scény vznikly pod Zanuckovou taktovkou.

Věk vrátit nelze

Tvůrci filmu požádali někdejšího amerického prezidenta a generála v jedné osobě Dwighta D. Eisenhowera (1890-1969), aby si ve filmu zahrál sám sebe. V letech 1944-1945 byl totiž vrchním velitelem (západních) spojeneckých expedičních sil v Evropě.

Eisenhower souhlasil, ale maskéři si s ním nevěděli rady – nedokázali ho nalíčit tak, aby vypadal jako před 18 lety. Jeho roli tak nakonec získal Henry Grace, což byl člověk bez hereckých zkušeností. Každopádně filmové prostředí znal důvěrně, protože od poloviny 30. let fungoval v mnoha štábech jako vedoucí výpravy.

Wayne ostrouhal

Všichni herci souhlasili s platem 10 tisíc dolarů. Pouze John Wayne, který se zde objevil v roli podplukovníka Benjamina Vandervoorta, požadoval 250 tisíc. Producent Zanuck ale nesouhlasil a připomněl mu jeho neúspěch s historickým filmem Alamo (1960). Ten měl sice dobrou návštěvnost, ale stál příliš mnoho peněz a Wayne, který ho režíroval a zároveň i produkoval, na něm „prodělal kalhoty“.

Zbytečná skromnost a další perličky

Christopher Lee (✝93) odmítl roli ve filmu, protože podle svých slov nevypadal jako voják. Z jeho strany šlo o zbytečnou skromnost, protože za války sloužil v Royal Air Force jako důstojník rozvědky.

Sean Connery, který ve filmu hraje vojína Flanagana, nebyl tehdy ještě moc známý. V tom samém roce ale natočil také svou první bondovku Dr. No, která ho katapultovala mezi hvězdy.

Když se točilo vylodění na Omaha Beach, nechtěli američtí vojáci naskákat do moře. Vadila jim studená voda. Herec Robert Mitchum, který ztvárnil brigádního generála Normana Cotu, jich měl za chvíli plné zuby a do vody skočil první. Jeho „mužům“ pak nezbylo nic jiného než skočit za ním. ■