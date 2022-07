Chris Rock poprvé promluvil o facce na Oscarech od Willa Smithe: Nejsem žádná oběť, z té sra*ky už jsem se oklepal

Chris Rock promluvil o oscarovém incidentu. Profimedia.cz

Chris Rock (57) se vyjádřil k nechvalně proslulému incidentu z Oscarů a jde doposud asi o jeho nejvíc přímou reakci. Na téma došla řeč během jeho stand-upu v PNC Bank Arts Centeru, amfiteátru v Holmdelu v New Jersey, jak informoval Us Weekly.

Komik je aktuálně na turné s Kevinem Hartem a rozhodně se nepovažuje za oběť. Na téma si ale neodpustil několik vtípků.

„Kdokoliv použije slovo bolest, neví, jaké to je dostat facku do ksichtu,“ nechal se slyšet herec. „Nejsem žádná oběť, jasně ta sra*ka bolela, ty vole, ale hned jsem se z ní oklepal a šel na druhý den do práce. Neběžím do nemocnice, když se říznu o papír,“ uvedl na pravou míru.

Rock na letošních Oscarech předával cenu v kategorii dokumenty a během svého vstupu prohodil vtípek na adresu holé hlavy Jady Pinkett Smith. Její manžel Will Smith, který se vtipu nejprve sám smál, se na to konto zvedl a šel kolegovi na pódium nafackovat, a ještě mu poté sprostě vynadal. Vše samozřejmě v přímém přenosu.

Incident otřásl světem, zástupy celebrit Smithe kritizovaly za to, že zbytečně ztropil skandál při slavnostním okamžiku a strhl na sebe veškerou pozornost. Místo vítězných snímků a úspěchů, které by skutečně stály za řeč, se druhý den opravdu neřešilo nic jiného než facka na Oscarech.

Willův čin odsoudila i Akademie, která mu na 10 let zamezila přístup na ceremoniál. Herec, který si toho večera odnesl svého prvního Oscara, se za svou reakci omluvil, ale v očích veřejnosti mu to příliš nepomohlo, a tak se raději stáhl do ústraní.

Chris po incidentu odmítl podat trestní oznámení a druhý den opravdu šel do práce. Zahájil totiž své stand-up comedy turné, které se okamžitě vyprodalo. Během svých show však doposud incident víceméně nezmiňoval. ■