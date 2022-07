Jak to bude vypadat na svatbě roku? První fotky výzdoby v místě, kde si Karlos Vémola vezme svoji Lelu

Lela Ceterová a Karlos Vémola Herminapress

Obří květinová stěna z bílých květů bude za stolem na hostině novomanželů. Nádherné květiny jsou na všech stolech i mezi nimi, vyzdobená už je i svatební brána na mole před Občanskou plovárnou, před kterou si Karlos a Lela řeknou své "ano".

Karlos i Lela vše kontrolovali ještě ve středu o půlnoci. Přejí si, aby bylo všechno podle jejich představ. "Přípravy vrcholí, připravujeme molo, kde se zítra vezmeme, moc se na to těším," prozradil Karlos krátce před půlnocí a přiznal, že výběr výzdoby nechal kompletně na Lele. "Je to hlavně práce mojí ženy a jejího týmu. Vypadá to tu jako v pohádce," dodal Vémola. ■