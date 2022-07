Patka, kterou jste milovali ve Slunečné, je pryč. Marek Lambora se po letech nechal ostříhat

Marek Lambora Michaela Feuereislová

"Ještě v létě mám něco, kde musím mít dlouhé vlasy. Pak přemýšlím, že to ostříhám. Úplně. Nejlepší by bylo, kdyby to bylo do nějaké role. To by mi dalo odvahu to udělat. Určitě bych chtěl změnu, už mě patka a česání nebaví," řekl Super.cz Lambora v květnu.

A odvaha přišla právě nyní. Marek pod rukama svého kadeřníka o svoji patku přišel. "Přišel čas poslat patku do věčných lovišť," prozradil Marek, který už během stříhání kadeřníka korigoval, aby s větším stříháním ještě počkal. "Máma řekla na rošťáka, nevíte kde jsem nechal skateboard?" ptal se vtipně ostříhaný Lambora. Jak mu to sluší, se podívejte do galerie. ■