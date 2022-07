Operní diva napěchovala ňadra do obřího dekoltu: Dovolila by se je ukázat i nahoře bez

Andrea Kalivodová Super.cz

Držela se dress codu, který dával na výběr mezi bílou, černou a zlatou. Róbu měla složenou z černé a zlaté látky, jen nás zajímalo, zda byla určena i hloubka dekoltu. "Já vždycky řeknu návrhářce Martině Pipkové Loudové, aby mi něco hezkého ušila a dál se o to nestarám. Šaty jsou krásné a určitě bych je vynesla i na nějaký pěkný koncert," řekla Super.cz.

Protože měla výstřih ještě větší, než když v dubnu výstavu zahajovala, žertovali jsme, že pokud přijde potřetí, už by měla zvolit oděv ryze staroegyptský, kde se ženy leckdy oblékaly do zdobených suknic, ale ňadra měly odhalená. "A víte, že bych to dala? Já jo!," ubezpečila. ■