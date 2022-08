Kvůli závislosti skončil kdysi na psychiatrii: Vždycky je cesta ven, říká padouch z nejúspěšnějšího seriálu současnosti

Jamie Campbell Bower Profimedia.cz

Jamie Campbell Bower tedy má se slávou a úspěchem nějaké zkušenosti a bohužel také se závislostí. Proto se rozhodl promluvit o tématu otevřeně.

„12,5 roku zpátky jsem byl kompletně závislý. Ubližoval jsem sobě i svým blízkým,“ rozepsal se na Twitteru. „Zašlo to tak daleko, že jsem skončil na psychiatrii. Nyní jsem 7,5 roku čistý. Udělal jsem v životě chyby, ale každý den máte šanci na nový začátek. Poučit se z chyb a vyrůst,“ nechal se slyšet.

Dále vyjádřil vděk za to, kde je a že je čistý. A těm, co cítí, že potřebují pomoc, vzkázal: „Přísahám, že vždycky je cesta.“

Ze svých problémů se v minulosti vyzpíval v písni It Gets Better, kterou nahrál v roce 2019 se skupinou Counterfeit. Kromě hraní se také aktivně věnuje muzice.

A daří se mu nejen po pracovní stránce, ale i v soukromí. Už zhruba rok je ve spokojeném vztahu s Jess Moloney, s níž ho nedávno zachytili tokat na pláži. V minulosti proslul vztahem s Bonnie Wright, představitelkou Ginny z Harryho Pottera, s níž byl dokonce zasnoubený, nebo kolegyní Lily Collins, se kterou hrál v Mortal Instruments. ■