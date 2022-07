184 centimetrů vysoká modelka se bude vdávat bez bot: Kvůli tomu, aby nepřevyšovala partnera, to ale není

Karolína Kopíncová Super.cz

"Měla jsem příliš konkrétní představu, takže defitivně vybráno nemáme. Hledali jsme hlavně lokality, které se nám líbí. Jasná byla severní Itálie, aby tam všichni mohli dojet autem. Projeli jsme hotely a pláže, které se nám líbily, ale to pravé ořechové to ještě není," svěřila Karolína, která se chce vdávat na břehu moře.

"Vždycky něco chybělo. Buď tam večer nebyla zábava, anebo chyběl kousek soukromé pláže, všude byla lehátka. Spojili jsme se s lidmi, kteří v Itálii přímo svatby dělají, a pojedeme tam ještě jednou na přelomu srpna a září, ale to už asi do tří konkrétních hotelů," nechce žádné kompromisy modelka.

Jediné, co nebude muset Karolína řešit, je obuv ke svatebním šatům. "Protože to bude na pláži, nebudeme mít boty," smála se. Kvůli tomu, aby svého partnera nepřevyšovala, to ale není. "Je na mě na podpatcích zvyklý, nosím je téměř pořád, takže s tím, že jsem o něco vyšší, nemá problém," vysvětlila. ■