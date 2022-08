Děti mu dávají zabrat, ale v roli otce se našel. Doufám, že to bude jen lepší, říká Marek Taclík

Marek Taclík Super.cz

Herec aktuálně natáčí seriál ZOO, v srpnu ho čeká natáčení dalšího seriálu, a mezitím se naplno věnuje dětskému táboru, kde s malými dětmi zkouší herectví, což ho naprosto chytlo. „Na dětském táboře Bartoška dělám s dětmi divadlo. Nedělám to sice s vlastními dětmi, ale jsou tam taky a děláme spolu představení,“ řekl s nadšením.

Jeho léto tak prý nemůže být lepší. „Mě to baví, dělám s malinkými dětmi ve věku 5 - 7 let a je to velká zábava. Ale moje děti mi dávají mnohem víc zabrat než ty ostatní. Mám dvě ve věku dva a čtyři roky a doufám, že to bude čím dál tím lepší. Teď se všichni čtenáři nejspíš smějí,“ usmíval se Taclík, se kterým jsme si povídali po natáčení pořadu Máme rádi Česko. ■