Rybář Jakub Vágner září štěstím. Podívejte se, jak něžně se rozpovídal o tříměsíční dcerce

Jakub Vágner Super.cz

„Musím říct, že jsem čekal hodně, ale takovou radost do života, co nám Kaya dala, to je úžasný. Ona je hrozně hodná, ona se probudí, ráno se směje, celý den se směje. Večer, než jdeme spát se směje, a celou noc spí,“ raduje se Jakub.

Scénáře plačtivých nocí se tedy zatím nesplnily. „Všichni mě varovali, jak to bude hrozný, že se nevyspíme, ale zatím to nepřišlo, takže jsem vyspalý, když nejsem na rybách, ale Kaya za moje případné nevyspání rozhodne nemůže, je to sluníčko,“ doplňuje.

S Jakubem jsme si povídali během natáčení show Máme rádi Česko. V den rozhovoru panovaly tropické teploty, to ale rybářovi vůbec nevadilo. Je zvyklý na horší podmínky například v pralesích. „Jelikož má podoba tropů ve světě vypadá trošku jinak, tak tohle jsou takové příjemné jarní teploty,“ směje se pyšný tatínek. ■