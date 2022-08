Vítejte ve světě obrů: Český basketbalista měří 217 cm. Řeší velikost bot, výška jeho přítelkyň má ale velký rozptyl

Ondřej Balvín Super.cz

Tak vysokého muže jsme v reálném životě ještě nepotkali a jeho profese tomu odpovídá. Basketbalista Ondřej Balvín hrál za španělské, německé i japonské kluby a absolvoval i letní ligu NBA v americkém Denveru. S Ondrou jsme ale neprobírali sport, ale to, jak se se svou výškou 217 centimetrů vypořádává v soukromém životě.

V prostorách výstavy Tutanchamon si užíval nejen exponáty, ale i to, že se tam díky vysokým stropům celkem pohodlně vešel. "Nikam se pořádně nevejdu, ale umím docela dobře pokrčit nohy. Ne, na svoji výšku jsem docela flexibilní," smál se Ondra, který má prý společně s dalšími basketbalisty i skupiny na sociálních sítích, kde řeší, kde a jak sehnat oblečení, a hlavně boty.

"Moje velikost je XXL prodloužená, něco mám XXXL. V Evropě to je docela těžké najít, i když už je to lepší. Nakupuju přes internet a hodně věcí si nechávám šít na míru. Boty mám velikost 17, což je 51 a půl, ty jsem si třeba do tanečních pořizoval v nadměrné obuvi. Mám ale smlouvu s výrobcem sportovní obuvi," upřesnil.

Jeho výška mu ale paradoxně nebrání navazovat vztahy se ženami, které jsou i podstatně menší než on. "Moje nejmenší přítelkyně měřila 158 centimetrů, nejvyšší dva metry, ideální asi bylo 187 centimetrů. Já to ale zase tak výrazně neřeším," krčil rameny nejvyšší český basketbalista, který je ale momentálně single a společnost mu dělá jenom pes. ■