Do svého nejnovějšího filmu obsadila Alice Nellis milované zvíře: Někdy jsem bojovala sama se sebou

V její tvorbě se vždy v určité míře zrcadlí její život. V posledním filmu Alice Nellis s názvem Buko to platí dvojnásob. Režisérka do něj obsadila vlastního koně Láďu.

„Náš příběh je o starém, vysloužilém cirkusovém koni. Když člověk začne něco dělat s koňmi, tak tomu zároveň musí přizpůsobit svůj život. Tím, že otevřete nějaké dveře, tak se objeví nová témata,“ řekla Super.cz Nellis.

Podle scénáře musel filmový kůň v mnoha záběrech „hrát“ týrání a celkově náročné scény. Jak si s tímto úkolem poradila sama režisérka, která má ke zvířeti velmi blízký vztah?

„Někdy jsem bojovala sama se sebou. Samotné natáčení je strašně náročné. Láďa je ale natolik zvyklý na interakci s lidmi, že za celé natáčení začal být asi jen jednou protivný, což se projevuje tím, že nechce chodit. Pak stačilo, aby k němu přišel Marian (herec Marian Roden je v reálném životě trenérem Ládi - pozn. red.) a on se rozmyslel a pro nás ještě ten úkol udělal,“ usmívá se Alice.

Co bylo na natáčení nejnáročnější? „Byly to kaskadérské scény s koněm. Člověk na natáčení nemá neomezené množství času. Přivezli jsme si kaskadérské koně, kteří dokážou mnoho věcí udělat. Když jsme se za nimi museli s kamerou pohybovat s těžkou technikou a v náročném terénu, tak to pro nás bylo o fyzických silách. Tady to byla těžká fyzická práce pro celý štáb,“ vzpomíná na náročné momenty režisérka. ■