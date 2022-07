Do teď se předváděly v plavkách a prádle před fotoaparátem. Nyní si to rozdají jako zápasnice

Modelky se chystají do ringu. Foto: Super.cz/archiv T. Stibalové a T. Perce

Do ringu nevstupují jen muži, ale perou se i dívky. Modelka Tereza Perce nedávno vyzvala na pěstní souboj svou kolegyni Terezu Stibalovou. Krásky, které se v poslední době předváděly spíš před objektivem fotoaparátů v plavkách, nebo ve spodním prádle, nyní trénují v posilovně před boxerkským pytlem.

A co vlastně tyto mladé krásky žene do ringu? Podle zákulisních informací za vším stojí chlap. „Jo, chtějí se o něj poprat. Je to čestné. Lepší, než aby se pomlouvaly za zády a spřádaly nějaké intriky, jak to většinou mezi holkama chodí,“ potvrdil nám zdroj blízký oběma Terezám. ■