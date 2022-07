Před 4 lety prchla před rodiči tyrany a zachránila svých 12 sourozenců: Neuvěříte, jak vypadá statečná dívka (21) dnes

Tyrani Turpinovi se všemi svými dětmi Profimedia.cz

Případ byl tehdy hojně medializován a šokoval svět. Jordan zavolala na policii a řekla dispečerovi, v jak příšerných podmínkách se sourozenci, tehdy ve věkovém rozmezí 2-29 let, žijí. Brutální rodiče je bili, nechávali hladovět a přivazovali. A to i ty nejmenší z nich.

Kauza se zapsala do amerických dějin pod názvem „House of Horror“ a Turpinovi byli v roce 2019 odsouzeni k 25 letům odnětí svobody.

Jordan je dnes hvězdou sociálních sítí, poprvé v životě žije sama v bytě v jižní Kalifornii a o své minulosti se nebojí mluvit veřejně. Nyní poskytla rozhovor magazínu People, v němž popsala, jak se jí vůbec podařilo vzpamatovat z hrůz, které zažívala celých 17 let.

„Nejprve to bylo trochu děsivé,“ popsala moment, kdy opouštěla pěstounskou péči a stavěla se na vlastní nohy. „Vyjde to draho, neuvědomíte si, kolik budete potřebovat, ale já miluji design, dekorování a jsem velmi pořádná osoba,“ uvedla.

„Někdy tomu stále nemůžu uvěřit, že jsem nezávislá a můžu být sama sebou. To jsem si přála ze všeho nejvíc. Cítím, že je můj život teprve na začátku,“ svěřila.

Jako by toho nezažila s vlastními rodiči dost. Jordan a jejích dalších pět sourozenců museli čelit dalšímu týrání i v pěstounské péči. V červenci letošního roku podali žalobu na soukromou agenturu Riverside County and ChildNet Youth and Family Services. V té stojí, že je agentura umístila do rodiny, která v minulosti týrala děti, a že o tom organizace věděla.

„Nejsem připravená zacházet do detailů, co se mi dělo v tom domě, ale bylo to děsivé a traumatizující. Bylo velmi těžké pochopit tu první situaci s mými rodiči. Zažít potom další bylo velmi těžké. Máte tolik otázek, na které zkrátka nedostanete odpovědi,“ uvedla k věci pouze.

Nelze se tedy divit, že s vlastními rodiči nechce mít Jordan nic společného. Protože se celý život vzdělávala doma, našla zalíbení ve škole. Do té nastoupila poprvé v 18. Chtěla jít i na vysokou, ale poté, co policie na základě jejich nahlášení zatkla její první pěstouny, byla umístěna do jiné rodiny, která ji prakticky „vykopla na ulici“, jak popsala.

Nyní se konečně mohla vrátit ke studiu. Jordan si zůstává blízká se všemi sourozenci. Loni v březnu například navštívili společně koncert Justina Biebera, kam je pozval sám zpěvák. Jordan plánuje napsat knihu a ráda by se stala motivačním řečníkem. Má stovky tisíc sledujících na Instagramu a TikToku.

„Ráda bych to, co se mi stalo, proměnila v něco pozitivního. Chci, aby lidi věděli, že v tom nejsou sami a že je vždycky cesta ven,“ dodala odhodlaně. ■