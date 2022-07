Tereze Kerndlové spadl kámen ze srdce. Rozsáhlý požár poblíž jejího domu mají hasiči pod kontrolou

Tereza Kerndlová s manželem Herminapress

„Oheň se podařilo uhasit, museli evakuovat tisíc lidí z Estepony a zaplať pánbůh vítr foukal směrem od našeho domu, jinak by se to mohlo posunout k nám. Takže předčasný návrat není nutný. Všichni jsme v pořádku, jen je nám moc lito, co se děje v Česku i tady ohledně požárů,“ svěřila své pocity zpěvačka pro Super.cz. ■