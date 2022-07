Krásná moderátorka ČT odchází z televize. Po půlroční pauze definitivní konec

Linda Bartošová Michaela Feuereislová

„Odejít z České televize je jistě nejtěžší rozhodnutí, které jsem dosud udělala. S ČT mě pojí osm let života, díky nimž jsem (nejen) profesně tím, kým jsem. Opustit instituci, která dělá tolik dobrého pro tuto zemi, opravdu není lehké,“ napsala v prohlášení Bartošová. Bývalá finalistka České Miss a úspěšná moderátorka teď půjde vstříc novým výzvám.

„Nic jiného navíc pracovně neznám. I proto jsem ale došla k tomu, že je čas vykročit do neznáma. Zjistit, co je za horizontem Kavčích hor a jestli jsem tam schopna obstát. České televizi jsem hluboce vděčná za všechny zkušenosti, příležitosti a šance. Naučila mě kromě poctivého řemesla taky to možná nejdůležitější – být odvážná a stát si za svým. Věřím, že i nadále bude etalonem důvěry a jistoty. Divákům moc děkuju za společně strávené chvíle a mnohokrát i za velmi důležitou podporu,“ dodala. Kam konkrétně zamíří, neprozradila, ale z veřejného života určitě nemizí.

„A jak jsem napsala, nemizím, jen budu objevovat nový obzory, formáty a hloubky. Přeju si a doufám, že budu svou prací pomáhat v tématech, kde jsem se našla a která jsou pro mě důležitá. Už vím, kdo jsem a co chci, ale vím to právě i díky času strávenému v ČT. Nikdy na tyhle roky nezapomenu,“ uzavřela. ■