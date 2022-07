Slavná herečka se po letech sešla s mužem, který ji znásilnil: Co jí při setkání řekl?

Ashley Judd Profimedia.cz

V podcastu Healing with David Kessler nyní setkání popsala. Bylo prý velmi snadné muže dohledat.

„Abych to zkrátila. Skončili jsme naproti sobě v houpacích křeslech a já mu řekla, že jsem zvědavá na příběh, který si s sebou celé roky nese. A pak proběhla konverzace o restorativní spravedlnosti,“ nechala se slyšet herečka.

O příběh se podělila veřejně, aby lidé pochopili, že je mnoho způsobů, jak se léčit z emocionálního traumatu. „Nic jsem od něj nepotřebovala,“ připomněla posluchačům. „Ale sdělil mi takovou tu omáčku o tom, že se napravil, a vyjádřil hlubokou lítost,“ dodala, co si od dotyčného vyslechla.

Pro Ashley je dodnes incident nepochopitelný, nebyla totiž žádnou ustrašenou obětí. „Měla jsem jasno, moje hranice byly nedotčené. Už tehdy jsem byla dospělá, silná feministka. To, že se to i za těchto okolností stalo, bylo nepředvídatelné,“ uvedla.

Judd prý nepotřebovala k léčbě své duše násilníkovy omluvy, protože se z traumatu léčila už v minulosti pomocí terapií, ať už individuálních nebo skupinových.

Herečka se v roce 2019 nechala slyšet, že zažila celkem tři znásilnění, z nichž jedno vedlo k těhotenství. Proto je také velkou zastánkyní potratů a práv žen.

„Jsem velmi vděčná, že jsem tehdy měla přístup k legálnímu potratu,“ sdělila na summitu Women in the World v New Yorku. "Protože bych se musela dělit o rodičovství s mužem, který mě znásilnil,“ upozornila na absurditu zákazu potratů. ■