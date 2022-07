První velká role a rovnou si zahrála znásilněnou. Jak se talentovaná kráska vyrovnávala s náročnou úlohou?

Alžběta Malá v nové velké roli

Dočkala se zatím největší herecké příležitosti. Zároveň dostala herečka Alžběta Malá v desetidílném seriálu České televize s názvem Pět let náročný úkol. Sympatická kráska si zahraje dívku, která byla možná znásilněna. Toto téma budou diváci sledovat ze dvou různých pohledů, a sice údajného pachatele a údajné oběti, a do poslední chvíle nebude jasné, kde je pravda.

„Aby byla tahle role správně provedena, tak jsem se musela dopředu připravovat,“ řekla Super.cz na tiskovce České televize herečka, která čerpala hlavně ze sociálních sítí. „Hodně jsem si o tom četla.

„Sledovala jsem instagramové účty, které se věnují tématu znásilnění a obviňování. Toto téma je v naší generaci všude kolem nás, tak to nebylo těžké,“ říká Alžběta. Herečka samozřejmě využívala i svých osobních zkušeností. Naštěstí ale nikdy nebyla obětí násilného sexuálního činu.

„Do jisté míry člověk vždycky čerpá ze sebe, ale takový zážitek jsem naštěstí nikdy neměla. Určitě jsem se dostala do situace, kdy mi to bylo nepříjemné. Do takové situace se asi dostane každý,“ dodala. ■