Dětská hvězda, co propadla drogám, se rozešla se snoubencem, kterého poznala v léčebně

Amanda Bynes a Paul Michael už netvoří pár. Profimedia.cz

Problémová herečka Amanda Bynes (36), která vystřelila do hollywoodských výšin už jako náctiletá a slávu bohužel neustála, zažívá další karambol v osobním životě. Poté, co před dvěma týdny oznámila zrušení zásnub s Paulem Michaelem, jehož poznala během svého pobytu v léčebně, se pár nakonec rozešel.

U této turbulentní dvojice je to ovšem dlouhodobě hodně divoké, jeden rozchod už mají za sebou, trval ale jen chvíli a dvojice to nakonec opět dala dohromady. Dokonce sdílela snímek z ultrazvuku, čímž rozvířila dohady o hereččině těhotenství. To se nakonec nepotvrdilo.

Posledních několik měsíců už to u dvojice vypadalo všelijak. Před třemi měsíci Amanda Paula obvinila, že se vrátil k drogám, kvůli čemuž ho vyhodila z bytu. Později se mu omluvila.

Herečka začala s hraním už v sedmi letech. Proslavila se sitcomem All That a především pak ve svém pořadu The Amanda Show, sitcomu Co mám na tobě ráda či ve filmech Co ta holka chce, Roboti, Panna nebo orel či Hairspray. V roce 2010 se stáhla a oznámila hereckou pauzu, bojovala s řadou problémů.

Kromě závislosti na návykových látkách měla i psychické potíže a potýkala se s problémy se zákonem. Během svého temného období a následného odvykání v léčebnách se vizuálně výrazně změnila a její projevený zájem o návrat k herectví zatím nebyl příliš úspěšný. ■