Tomu se říká velký návrat k filmu: Sexy herec z devadesátek šokuje proměnou v téměř třistakilového cvalíka

Brendan Fraser šokuje svou proměnou. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nyní se nicméně vrací v plné síle, a sice v dramatu The Whale Darrena Aronofskyho. Proto se proměnil v obézního chlapíka vážícího téměř 300 kilo. Svalnatého George z džungle byste v něm rozhodně nepoznali.

Když režisér zveřejnil fotografii z filmu, na níž je zachyceno, jak v něm bude Fraser vypadat, fanoušci jen zalapali po dechu.

Snímek, pro který herce pochopitelně vycpali-i když je pravdou, že v posledních letech nabral-je adaptací stejnojmenné hry z roku 2012 od Samuela D. Huntera. Pojednává o obézním muži a jeho strastech, včetně pochroumaného vztahu s náctiletou dcerou. Film by měl být uveden v září na Benátském filmovém festivalu, datum uvedení do kin však zatím nebylo oznámeno.

„Bude to něco, co jste ještě neviděli,“ sdělil Fraser o filmu pro Unilad. Kostýmy jsou rozsáhlé a těžkopádné. Je to rozhodně na míle vzdálené čemukoliv, co jsem doposud dělal. Ale nemylte se, moc dobře vím, že to zanechá dojem,“ nechal se slyšet.

Frasera obsadili do hlavní role po téměř 10 letech, naposledy to bylo v nepříliš úspěšném Útěku na svobodu z roku 2013.

A comeback si docela užívá. Těšit se na něj letos můžeme také v komiksovce od DC s názvem Batgirl, hojně očekávaném Scorseseho dramatu Killers of the Flower Moon s DiCapriem, De Nirem a dalšími hvězdami, a v neposlední řadě v česko-americkém dramatu Dimenze Dalibora Stacha. ■