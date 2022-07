Divoký anděl Natalia Oreiro v kůži Evity. Podívejte se, jak herečka září v nové roli

Natalia Oreiro Foto: Instagram Natalie Oreiro

„Děkuji Salmo, za tvá krásná slova a za to, že jsi mi dovolila být součástí tohoto krásného projektu,“ poděkovala Natalia Oreiro Salmě Hayek, která ji do role Evity po konkurzu vybrala.

Nabídku, aby Natalia hrála Evitu Perón, dostala už před několika lety. Tehdy ji ale odmítla, protože si myslela, že na nejslavnější ženu argentinské historie ještě není herecky dozrálá. Seriál Svatá Evita je natočený podle knižní předlohy spisovatele Tomáse Eloye Martíneze.

Natalia, která je maminkou syna Merlína Atahualpy, brala přípravu na roli velmi vážně.

„Měla jsem k dispozici spousty materiálu. Pomohli mi i v Muzeu Evity. Hluboce tuto ženu obdivuji za to, co udělala. Byla to velmi statečná žena v době, kdy se nedalo být statečný,“ řekla Natalia Oreiro, která stále vypadá fantasticky, stejně jako v dobách natáčení Divokého Anděla. ■