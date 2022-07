Běhá i v obrovských vedrech a má drsný jídelníček. Mrkněte, jak dnes vypadá Dalibor Gondík

Dalibor Gondík Super.cz

To, že je správné se nevzdávat, a nehroutit se z toho, co nám do cesty postaví osud, o tom by mohl povídat oblíbený moderátor a herec Dalibor Gondík (52). Když u něj diagnostikovali epilepsii, stal se inspirací pro mnohé, začal tvrdě trénovat a naprosto propadl běhu. A tuto vášeň si drží dodnes.

„Běhám nad ránem, velmi brzo ráno, to je zábava, ale je potřeba potrénovat v tom vedru. Vzpomínám si na půlmaraton v Budějovicích, tam bylo v šest večer 31 stupňů, takže musíte mít potrénováno. Myslím si, že si sportovní výkon v mrazu i ve vedru musíte vyzkoušet, aby vás to potom nezradilo při závodech,“ řekl s úsměvem Dalibor.

Výjimka ale potvrzuje pravidlo, a i moderátor si občas každodenní běhání rozmyslí. „Když byly takový ty obrovský vichry a padají stromy, nebo když je bouřka, tak to je trošku o zdraví, takže to fakt ne, ale jinak fakt denně,“ prozradil oblíbený moderátor pro Super.cz.

Dalibor před časem také změnil stravování. Nesolí, nesladí a jí jen syrovou stravu. Nemá ale vůbec problém připravovat lidem kolem sebe chutné pochoutky.

„Já jsem jen něco vyřadil, že mi to nedělalo dobře pro tělo, ale zbytku rodiny vařím, griluji, to není žádný problém. I do rádia dělám pomazánky z masa a další masový věci, který třeba nejím. Spíš, co jsem prostě vyřadil, to nejím a je to," dodává Dalibor, na kterého se brzy můžete těšit v pořadu Máme rádi Česko, kam přijal pozvání. ■