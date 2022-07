První slova o miminku. Agáta Hanychová po měsíci a půl vztahu s Jaromírem Soukupem už mluví o dítěti

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Foto: Se souhlasem A. Hanychové

"To asi takhle nevíme, že jo?“ reagovala Agáta na dotaz na prvního společného potomka se Soukupem. Influencerka má z předchozích vztahů syna Kryšpína a dceru Miu, Jaromír má s bývalou ženou dceru Natálii a syna Lukáše.

Agáta přiznala, že na první pohled ji nejvíc zaujaly nohy Jaromíra Soukupa. A co se líbí mediálnímu magnátovi na jeho partnerce?

"Všechno, to já nedokážu říct takhle jedním slovem. Krásná, hodná, myslím, že si ve všem rozumíme. My nemáme asi žádný téma, o kterým bychom si neměli co říct, nebo se zásadně střetli," prozradil Soukup. "Mně se na tobě líbí všechno,“ podíval se na Agátu zasněně. Tady to asi opravdu vypadá na velkou lásku. ■