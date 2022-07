Neuvěříte, že slaví 60. narozeniny: Idol žen Janek Ledecký se pochlubil figurou v plavkách

Janek Ledecký Foto: Super.cz/se svolením J. Ledeckého

Zpěvák letos slaví troje výročí - 40 let od založení kapely Žentour, před 30 lety se vydal na sólovou dráhu, a již zmíněné jubileum. „Já mám letos 40 let od založení Žentouru, 30 let od zahájení sólové dráhy a šedesát let dohromady. Takže jsem udělal takových šest festivalů, které se jmenují LX tour, říkám, aby se to četlo jako staří Římané,“ svěřil se Super.cz Ledecký.

Se svou manželkou Zuzanou tvoří stabilní pár českého šoubyznysu, vychovali spolu dceru Ester a syna Jonáše. Aktuálně koncertuje v rámci letní tour, kterou nadělil sobě a hlavně svým fanouškům.15. září vystoupí v Praze na letní scéně Občanské plovárny. Dnešní narozeninový den stráví před dalším koncertem relaxem u moře.

„Dnes se chystám na spoustu věcí, ale Instagram mezi nimi tedy určitě nebude. A tohle je pár fotek, jak se na tu slávu připravuji,” svěřil se zpěvák, jehož sociální síť zahltila vlna gratulací od fanoušků a kamarádů. „Jakože na ten věk fakt nevypadáš, to ti asi nemusím psát. Tak ať se dál práší za kočárem. Všechno nej Janku,” poslala gratulaci bývalá manželka Petra Jandy Martina.

Kromě zpěvu se Ledecký věnuje také psaní muzikálů. Na svém kontě má muzikály Hamlet, Galileo nebo Vánoční zázrak aneb Sliby se maj plnit o Vánocích, který se od 1. prosince opět vrací v obnovené premiéře do Divadla Broadway v hlavní roli s Lucií Vondráčkovou. ■