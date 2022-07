Hvězda sociálních sítí si vzala na paškál obličej slavné herečky a navrhla jí řadu „vylepšení“: A to neměla dělat!

Z nyní již odstraněného videa se na TikToku a dalších sociálních sítích stal virál a Miranda se v něm podělila i o zeditovaný snímek herečky, jak by vypadala po zákrocích. Fanoušky ovšem v žádném případě nenadchla, ale naopak zhnusila. A to tak moc, že se do ní okamžitě pustili.

Hvězdy Stranger Things se v komentářích, které zaplavily sociální sítě, nesmírně zastávali. „Nikdy bych nemohla být slavná, protože kdyby o mně někdo natočil takové video, uchýlím se k násilí,“ shrnula pocity všech komentujících jedna z fanynek.

i could never be a celebrity because if someone made a video like this about me i would get violent pic.twitter.com/4mgNbZcwHb