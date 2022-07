Slavná Britka odsouzená na 20 let za sexuální zneužívání bude ve vězení čistit záchody za 15 centů na hodinu

Ghislaine Maxwell a Jeffrey Epstein Profimedia.cz

Ostře sledovaný soudní proces s Maxwell, jež byla přítelkyní a spojenkyní nechvalně proslulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, jemuž dopomáhala hledat nezletilé dívky za účelem sexuálního styku, skončil pro Maxwell dvaceti lety ve vězení.

Žena, která byla přemístěna do věznice s nízkou ostrahou v Tallahassee na Floridě, byla loni odsouzena za obchodování s nezletilými osobami a několik dalších trestných činů, za něž si má pobýt v chládku do svých téměř osmdesáti let. V této vězici by rovněž měla čistit záchody, koupelny nebo umývat nádobí za zmíněnou nuznou odměnu.

Zároveň podle tamních zaměstnanců hrozí, že by se mohla stát terčem dalších vězňů, pokud si nepřestane stěžovat na život a nebude jednat pokorně. Věznice se přitom nachází zhruba pět hodin jízdy od místa, kde lákala mladé dívky za účelem zneužití Epsteinem.

Jeffrey Epstein byl vlivný a zámožný americký obchodník a filantrop, jenž si do své vily nechával vozit dívky, se kterými následně provozoval sexuální praktiky. Mnohé z nich byly nezletilé. Soudní proces se táhnul několik let, jeho právníkům se jej ovšem podařilo udržet v tajnosti. V roce 2019 však Epstein, jenž měl řadu známých i mezi celebritami, spáchal ve vazbě sebevraždu. ■