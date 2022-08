Tady se geny nezapřou. Dara Rolins se pochlubila maminkou, která vypadala spíše jako její starší sestra

Dara Rolins Michaela Feuereislová

Zpěvačka Dara Rolins (49) se stále udržuje ve formě a postavičku by jí mohla závidět i kdejaká dvacítka. Za to, jak moc jí to sluší, může nejen pravidelné cvičení, ale i láska s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem (49), která Daře svědčí. A také samozřejmě geny.