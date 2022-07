S levou rukou, kterou ji před lety útočník pořezal, má pořád problémy. Petra Kvitová promluvila o nepříjemném zánětu

Petra Kvitová Super.cz

"Mám v zápěstí zánět. Uvidíme, jak se to dlouho bude hojit a co se dál bude dít," řekla Super.cz Petra Kvitová. "Stále je to ta levá ruka. Bohužel už to mám letos potřetí, je to i psychicky náročné. A jakmile mám větší zápřah, objeví se to. Ta ruka má za sebou spoustu let hraní, i proto to je," vysvětluje Kvitová.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka na svém nejoblíbenějším turnaji letos vypadla už ve třetím kole. "Zápas nebyl ovlivněný rukou, hrála jsem pod práškama, bolest jsem úplně necítila. Tréninky i to, co tomu předcházelo, nebyly úplně nejjednodušší. Můj nejoblíbenější turnaj jsem si ale užila i tak," dodala. ■