Dovolená, nebo přehlídka bikin? Kráska z Love Islandu a Miss předvedla u moře žhavou figuru

Mirka Pikolová Foto: Se souhlasem M. Pikolové

Vypadá to, že nejela na dovolenou, ale na focení plavek. Na týden jich měla vicemiss soutěže krásy Miss Czech Republic z roku 2019, tanečnice a modelka Mirka Pikolová, snad půlku kufru. Při focení u bazénu na ni pokukovali snad všichni kolemjdoucí. Má luxusní postavu, za kterou ale nestojí žádné drastické diety.

Mirka si nyní užívá dovolenou v Egyptě, kam odletěla po náročném pracovním maratonu. "Jsem šťastná, že si tady můžu chvíli odpočinout, vypnout. Měla jsem poslední půlrok pracovně náročný. Jezdila jsem na módní přehlídky do Německa, k tomu v Praze natáčení pořadu Tvoje tvář má známý hlas, absolvovala natáčení různých reklam. Spolupráce s firmami na Instagramu také vyžadují spoustu času. Ale nestěžuju si. Miluju svou práci a hlavně, že mohu dělat to, co mě baví a naplňuje," shrnula.

Pokud si myslíte, že Mirka drží přísné diety, aby její tělo bohyně vypadalo jako na fotografiích níže, mýlíte se. Mirka si nyní na dovolené užívá a jí všechno, na co má chuť. Nejvíc prý miluje hamburgery. A to nejen na dovolené, ale i doma v Česku. Mezi další Mirčiny neřesti patří čokoláda v jakémkoliv provedení. Naštěstí prý nemusí trávit hodiny ve fitku, aby její postava vypadala jako tělo bohyně. Zacvičit si chodí pravidelně, ale ne každý den.

"Cvičení mě baví, ale nejsem takový ten typický fitnessák. Nikdy jsem se v jídle nehlídala. Takže klidně sním hamburger a pak si ještě dám půl tabulky čokolády. Samozřejmě před přehlídkou, nebo natáčením, se snažím konzumovat lehčí stravu," upřesnila Mirka, kterou po návratu z dovolené čekají další pracovní povinnosti a nové projekty. ■