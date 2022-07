Loni se koupal v pivní lázni, letos to bylo horší: Podívejte se, co si pro Mariana Vojtka při focení připravili

Marian Vojtko Super.cz

Zatímco loňské focení pro projekt Anděl mezi zdravotníky si užíval v pivní lázni, letos nebyl zpěvák Marian Vojtko (49) úplně spokojený. Navlékli ho totiž do zdravotnického mundúru a ještě byl omotaný obvazem. Přitom má figuru nejlepší za poslední roky, tak by se mohl ukazovat. "Ale aspoň to bylo v tom vedru vzdušné," krčil rameny.