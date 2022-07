Manželovi Ivanky Trump diagnostikovali během jeho působení v Bílém domě rakovinu: Informaci tajil i prezidentovi

Jared Kushner a Ivanka Trump Profimedia.cz

Jared Kushner (41), který působil jako seniorní poradce bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, se svěřil s děsivou diagnózou. V říjnu 2019 mu zjistili rakovinu štítné žlázy, stojí v jeho memoáru Breaking History: A White House Memoir, který dostal k nahlédnutí The New York Times.

„V to ráno, kdy jsem cestoval do Texasu na otevření továrny Louis Vuitton, si mě lékař z Bílého domu Sean Conley vzal stranou v našem Air Force One. Řekl mi, že přišly výsledky testů a že to vypadá, že mám rakovinu a musím hned na operaci,“ píše v knize.

Diagnózu se rozhodl tajit. Dokonce požádal doktora, aby nic neříkal ani jeho ženě Ivance a tchánovi Donaldovi. Manželce o tom později řekl sám.

„Byl to osobní problém, nic pro veřejnost. Neřekl jsem o tom nikomu z Bílého domu, včetně prezidenta,“ nechal se slyšet.

Navzdory snaze se ale prezident dozvěděl o jeho operativním zákroku, během kterého Kushnerovi odstranili podstatnou část štítné žlázy.

Den před operací si ho k sobě zavolal a zeptal se, jestli je ze zákroku nervózní. Jared nechápal, jak se o něm dozvěděl, na což Trump prý reagoval slovy: „Jsem prezident. Vím všechno. Budeš v pořádku, neboj se a s prací si nelam hlavu, o všechno se postaráme.“

Měl prý také pochopení, že chce Kushner držet takovou věc pod pokličkou. Operace zjevně byla úspěšná, jaký je Jaredův aktuální zdravotní stav, ale zatím není jasné.

S Ivankou Trump, s níž se oženil v roce 2009, má tři děti, Arabellu (11), Theodora (6) a Josepha (8). Jaredův memoár vychází 23. srpna. ■