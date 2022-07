Světlana Nálepková (62) se toho nebojí: Po focení v bikinách pózovala jen v ručníku, pod kterým byla nahá

Světlana Nálepková Super.cz

Její fotky v bikinách málem zbořily internet . A Světlana Nálepková (62) se odvážného focení opět nebála. Pro projekt Anděl mezi zdravotníky pózovala jen v ručníku, pod kterým byla nahá. " Ale opravdu jsem si to hlídala. To bych těm lidem nepřála, " smála se herečka a zpěvačka.

Smíchem odbyla i otázku, zda by si ve svém věku a s postavou, kterou má, troufla nafotit třeba i akty. "To už mám za sebou," mávla rukou. V našem rozhovoru jsme probrali i to, že zralé ženy jsou stále více žádané do reklam a na propagaci produktů, protože zasahují koupěschopnější skupinu než teenagerky. "Mě ale zatím nikdo neoslovil, asi pro ně nejsem dokonalá," krčila rameny.

A právě dokonalost a to, jak docílit toho, jak se dokonalá cítit, bylo naším dalším tématem. "Dokonalí jsme všichni, jen nejsme schopni si to uvědomit. Pořád na sobě hledáme nějaké chyby. To, že se pořád chceme přibližovat nějakému ideálu, je naše velké trápení," míní Světlana, která je prý sama se sebou vyrovnaná, ale stálo ji to velké usilí. V našem videu prozradila, jak na to. ■