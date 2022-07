Slavný moderátor je poosmé otcem: Přivítal syna, zatímco čeká devátého potomka s jinou ženou

Nick Cannon Profimedia.cz

„Zvládla jsem to. Přirozeně, bez tišících léků, doma,“ pochlubila se Bre v pondělí na svém Instagramu. Byla to nejpokornější věc, u které jsem si sáhla na dno, ale probudila mě a posílila. Velké díky mému týmu, že přivedli na svět syna zdravého,“ uvedla s tím, že ji zážitek navždy změnil a nemůže uvěřit, že má syna konečně tu.

A pěla ódy i na tatínka. Prý si nemohla vybrat lépe. „Byl tu pro nás a bez něj bychom to nezvládli,“ nechala se slyšet u snímků z porodu. Na YouTube se pak pochlubila ještě videem.

Nick potvrdil v lednu, že čeká dalšího potomka. Tehdy ještě oplakával úmrtí pětiměsíčního syna Zena, který zemřel na nádor na mozku. Toho měl s modelkou Alyssou Scott.

Zatímco se Cannon a Tiesi připravovali na příchod společného dítěte, vyšlo najevo, že se moderátor může těšit už i na v pořadí deváté dítě. V červnu DJka a hvězda sociálních sítí Abby De La Rosa potvrdila, že s Cannonem čeká další dítě, už spolu mají dvojčata, syny Zilliona a Ziona, kteří v půlce června oslavili rok.

Dále má Nick dceru Powerful Queen (18 měsíců) a syna Goldena (5) s modelkou Brittany Bell a dvojčata Moroccana a Monroe (11) s exmanželkou Mariah Carey.

Nick považuje monogamii za zastaralý koncept a mluví otevřeně i o své potřebě plodit. Dokonce se přiznal, že to řešil s terapeutem, který mu doporučil celibát. To ale není nic pro něj.

„Zkusil jsem to, začal jsem s celibátem v říjnu, ale nevydržel jsem to ani do ledna,“ přiznal v podcastu Lip Service. Vypadá to tedy, že s plozením potomků ještě nekončí. ■