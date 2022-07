Josef Abrhám a Libuše Šafránková role natáčeli v plavkách: Který známý pár si teď troufl na Svatební cestu do Jiljí?

Peter Pecha Super.cz

Protože s manželkou Kateřinou Pechovou (35) nazkoušeli hru Svatební cesta do Jiljí, podle které byl natočen i film, kde mohli diváci v plavkách vidět dokonce Josefa Abrháma (✝82) a Libuši Šafránkovou (✝68), zajímalo nás, zda trénovali fyzičku aktuálně i kvůli tomu. Divačky a diváci ale budou možná zklamaní.

"U nás to na plavky nevypadá. Máme totiž plavecký úbor i s vestou. Už proto, že v době, kdy film vznikl, povinná výbava pro vodáky neexistovala, zatímco teď musí mít správně i helmy. Ty tedy máme taky, i když na kola," prozradil Pecha. "Není to kopie filmu, i když je to podle stejné hry. Máme to ale přenesené do současnosti, takže budeme mít i mobilní telefony," upřesnil Peter a v našem rozhovoru se rozpovídal i o tom, proč sám vlastně na vodě nikdy nebyl. ■